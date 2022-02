Zwischen zwei Kulturen

Folge 26 26 Minuten

Im Gespräch mit Diplom-Sozialarbeiterin und Supervisorin Cornelia Stracke gewähren zwei Menschen einen persönlichen Einblick in ihre Beziehung. Zu Gast in der Sendung sind diesmal Claudia und Hans Andereya. Er stammt aus Chile, sie kommt aus Spanien. Gemeinsam leiten sie eine spanischsprachige Gemeinde in Deutschland. Die kulturellen Unterschiede spüren sie auch im Privatleben. Beide arbeiten daran, gute Kommunikation zu lernen, um gemeinsam Krisen zu meistern. Mit dabei: Ehe- und Familien-Therapeut Wilfried Veeser, der aus seiner Beratungserfahrung und einer konkreten Gesprächsanalyse wertvolle Tipps anbietet, was man von diesem Paar lernen kann.