Familien stark machen

Folge 28 26 Minuten

Wilfried Schulte denkt als Autor und Referent über Beziehungsthemen und positive Lebensgestaltung nach. Er beschäftigt sich mit der Frage, wie man junge Familien in verschiedenen Kontexten unterstützen kann. Zu Gast in der Sendung sind dazu Inge Eichler aus Dettingen unter Teck und Tanja Manthey-Gutenberger aus Berlin-Kreuzberg. Beide beraten Familien in Erziehungsfragen und helfen jungen Eltern, ihren Kindern einen guten Start ins Leben zu ermöglichen. Ehe- und Familien-Therapeut Wilfried Veeser gibt aus seiner Erfahrung als Berater und Pfarrer heraus wertvolle Tipps, wie familiäre Gemeinschaft auch über mehrere Generationen hinweg gut funktionieren kann.