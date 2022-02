Junge Witwen - Opfer religiöser Gewalt in Nigeria

Staffel 3 Folge 57 38 Minuten

Damaris Atsen und Esther Yakubu sind im gemütlichen Bibel TV Studio zu Gast. Ein Kontrast zur Situation in ihrem Heimatland Nigeria, wo die Gesellschaft zwischen verschiedenen religiös motivierten Gruppen aufgerieben wird. Die Ehemänner der vier- und sechsfachen Mütter fielen beide Anschlägen gewaltbereiter Muslime zum Opfer. Wer beantwortet in so einer Situation die existenziellen Fragen?