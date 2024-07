Third Day (1/2)

Das "World Pulse Festival" ist eines der größten christlichen Festivals weltweit und findet in Indiana (USA) statt. Heute ist die christliche Rockband "Third Day" aus Georgia (USA) zu Gast. Seit ihrer Gründung 1991 kann "Third Day" auf eine sehr erfolgreiche Bandgeschichte zurückblicken: 20 Gospel Music Awards, 1 American Music Award und 4 Grammys.