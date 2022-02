Entdecke Gott: Das Leben - Was ist der tiefere Sinn?

Folge 75 25 Minuten

In seiner Jugend hatte Leo Bigger einen Moment, in dem er sich fragte, was der tiefere Sinn seines Lebens ist. Ein Gespräch mit einem Freund brachte ihm die Antwort: Der Sinn des Lebens ist, dass wir das Ebenbild Gottes sind. Was genau das heißt, zeigt er in dieser Folge von "Entdecke Gott in 8 Wochen".