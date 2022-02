Entdecke Gott: Das Böse - Wo hat es seinen Ursprung?

Folge 77 25 Minuten

Eine Umfrage hat ergeben, dass nur noch sehr wenige Menschen wirklich an die Existenz des Teufels glauben. Doch Leo Bigger sagt: "Es gibt den Teufel - der Kampf zwischen Gut und Böse ist real und betrifft jeden von uns." In dieser Folge von "Entdecke Gott in 8 Wochen" zeigt er, wie wir die Strategien des Teufels erkennen können.