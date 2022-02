Mäuse ahoi!

Staffel 2 Folge 32 22 Minuten

Mit einem riesigen Luxusdampfer begeben sich Alexander und Emily diesmal für vier Tage auf eine abenteuerliche Reise nach Amerika. An Bord befinden sich auch Vito und sein Vater, die in Amerika ihr Glück machen wollen. Sie stecken jedoch in großen Schwierigkeiten, denn der Steward, dem sie vertrauen, ist ein Betrüger und will ihnen ihre Papiere und ihr Geld stehlen. Unsere tapferen Mäuse müssen ihm das Handwerk legen.