Entfesselungsmäuse

Staffel 2 Folge 41 22 Minuten

Emily und Alexander reisen diesmal in die ungarische Hauptstadt Budapest. Hier sehen sie zum ersten Mal den berühmtesten Entfesselungskünstler aller Zeiten - Harry Houdini! Er schafft es sogar trotz Handschellen, sich aus einem Unterwassertank zu befreien. Aber sein größter Rivale stellt ihm eine Falle: Er soll in einer besonderen Vorstellung beweisen, dass er der Größte ist. Was Houdini nicht weiß: Vorher wurden heimlich seine Handschellen vertauscht. Werden unsere Mäusedetektive ihn noch rechtzeitig warnen können?