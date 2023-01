Ich bin es nicht wert …

Staffel 1 Folge 256 42 Minuten

Sie sind wunderschön: die Ruinen der Synagoge in Kapernaum, in der Jesus Christus gepredigt hat, während er in Kapernaum weilte. Vermutlich hat ihn dort auch der Hauptmann von Kapernaum gehört. Als er in der eigenen Familie mit einer tödlichen Krankheit konfrontiert wird, sucht der Befehlshaber Jesus auf und bittet ihn um Hilfe. Ohne nachzudenken, was die anderen darüber denken und ohne Scheu, auch berufliche Konsequenzen ziehen zu müssen. Zu Gast im Gottesdienst ist die Harfenspielerin Petra Zöller, die mit diesem biblischen Instrument nicht nur alte Psalmen auf ganz neue Weise erklingen lässt.