Das große Versagen

Staffel 1 Folge 257 44 Minuten

Pfarrer Heiko Bräuning begibt sich heute an einen schattingen Platz am Ölberg. Dort, im Garten Gethsemane, hat Jesus die schwersten Stunden seines Lebens verbracht - ohne seine Jünger, die vor Erschöpfung eingeschlafen waren. Als Freunde und Begleiter haben sie versagt. Doch auf wundersame Weise ist das Versagen für Gott nicht alles und schon gar nicht das Ende... Zu Gast im Gottesdienst ist Lea Fleischmann. In Deutschland geboren, gehört sie noch zu den Zeitzeugen der nationalsozialistischen Diktatur. Ihre Eltern sind Überlebende der Shoa. Fleischmann hat Deutschland verlassen, lebt heute in Jerusalem und hat das Judentum für sich entdeckt. Als Autorin hat sie viele Bücher veröffentlicht, mit dem Ziel, das Judentum Nichtjuden verständlich zu machen.