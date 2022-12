In die Wüste geschickt …

Staffel 1 Folge 259 42 Minuten

Eine Predigt aufzuzeichnen, mitten in der Wüste in Israel, bei 35 Grad im Schatten ... das war für Reinhard Börner eine echte Herausforderung. Umso authentischer ist sie geworden, denn man leidet fast mit ihm! Jesus wurde vom Heiligen Geist vierzig Tage in die Wüste geführt. Der Predigttext stammt aus Matthäus 4. Als Gast in der "Stunde des Höchsten" begrüßt Pfarrer Heiko Bräuning den ehemaligen Landesrabbiner von Württemberg Netanel Wurmser. Er ist Vater von acht Kindern, gehört zu den orthodoxen Vertretern seiner Religion und ist ein viel belesener und weit gereister Mann.