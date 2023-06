Ehrlich glauben - Warum Christen so leicht lügen

Du sollst nicht lügen, so lautet das 8. Gebot. Und doch: Jeder Mensch lügt täglich und davon sind auch Christen nicht ausgenommen. Ulrich Eggers ist sogar überzeugt, dass es in der säkularen Welt oft leichter ist, ehrlich zu sein, weil die Maßstäbe nicht so hoch sind. Warum lügen Christen und wie schafft man es, ehrlicher zu sein? Darum geht es im Gespräch zwischen Ulrich Eggers und Wolfgang Severin.