Staffel 3 Folge 59 49 Minuten

Wie können der nächsten Generation religiöse Inhalte weitervermittelt werden? Diese Frage hat sich Prof. Albert Biesinger gestellt. Er ist überzeugt, dass die ganze Familie in die religiöse Erziehung und damit auch in die Vorbereitung auf die Erstkommunion der Kinder einbezogen werden muss. Aus diesem Grund hat der Religionspädagoge ein Begleitbuch zur Erstkommunion für die ganze Familie geschrieben. Dr. Elif Caliskan-Erle begleitet Kinder und ihre Eltern mithilfe dieses Buches auf dem Weg zur Erstkommunion. Gemeinsam erzählen die beiden im Gespräch mit Wolfgang Severin von ihren Erfahrungen und erklären, warum gerade religiöse Rituale in der Familie wichtig sind.