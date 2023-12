Der Klang ihres Lebens

Ein Kleinbus, ein Hausboot, schließlich ein Schloss: Die Wohnsitze der Kelly Family lassen erahnen, was für eine Berg- und Talfahrt die Karriere der musizierenden Großfamilie war. Seit ihrem fünften Lebensjahr mit auf der Bühne: Patricia Kelly. Wie sie den frühen Tod ihrer Mutter verarbeitete, welche Rolle der Ruhm in ihrem Leben spielt und wie Gott ihr immer wieder Kraft in schweren Zeiten gab, erzählt sie im Gespräch mit Moderator Daniel Deman.