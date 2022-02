Der Preis des Glaubens - Wenn das Gestern dich nicht loslässt

1 Stunde 44 Minuten

Viele Menschen ringen mit der Frage, ob sie Gott wirklich vertrauen können. So geht es auch einem jungen Straftäter. Er findet zum Glauben an Jesus und wagt den Neuanfang in einer christlichen Pflegefamilie, doch sein altes Leben holt ihn immer wieder ein. Seine neuen Eltern versuchen gerade, über den Tod ihres leiblichen Sohnes hinwegzukommen. Die Situation wird zu einer Zerreißprobe für ihre Ehe, ihren Glauben und das neue Leben ihres Pflegesohnes.