Staffel 2 Folge 18 25 Minuten

Konzerte mit bekannten christlichen Musikern und Newcomern. Heute ist T-Bone zu Gast. Das Urgestein des Gospel-Raps stammt ursprünglich aus Kalifornien. Früher war der Westcoast-Rapper in einer Straßengang. Doch als ein guter Freund bei einem Bandenkrieg erschossen wurde und er zudem noch beide Eltern verlor, wurde er Christ. Sein christlicher Conscious-Rap brachte ihm über die Jahre zwei Grammy-Nominierungen ein. Auf der Studio B-Bühne rappt er unter anderem die Stücke "Let that Thang Go" und "Can I Live".