Renaissance auf der Konsummeile. Die Citykirche St. Michael in München

Folge 1 10 Minuten

Die Jesuitenkirche St. Michael in der Neuhauser Straße mitten in der Fußgängerzone von München soll eine gute Adresse sein. Durch Musik, Liturgie und nicht zuletzt als Raum der Stille kann diese City-Kirche den Menschen eine Heimat, eine Oase oder ein Rastplatz auf ihrem Lebensweg sein. Hierher kommen oft Menschen, die sich keiner Kirchengemeinde mehr zugehörig fühlen und trotzdem in Kontakt bleiben wollen mit Gott und der Kirche.