Wenn Mädchen Mütter werden. Das Mutter-Kind-Haus Aline in Olpe

Folge 2 8 Minuten

Eine Schwangerschaft bedeutet für junge Frauen nicht immer nur Glück. Manche sehen sich zunächst nicht in der Lage, Verantwortung für das neue Leben zu tragen - zumal die werdenden Mütter selber noch Kinder sind. In dieser schwierigen Situation unterstützen die Franziskanerinnen in Olpe Mädchen mit ihren Kindern auf dem Weg in ein selbstständiges Leben.