Folge 3 9 Minuten

"Wie viel kostet deine Seele?" Diese auf die Klostermauer gesprühte Frage sorgt für Aufruhr im sonst so beschaulichen St. Ottilien. Graffitikünstler Loomit und Pater Cyrill von den Benediktinern erklären, was es mit dem Street-Art-Projekt am ehrwürdigen Gemäuer auf sich hat.