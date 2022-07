Normal ist anders

1 Stunde 27 Minuten

Dr. Lisa Leland ist eine brillante junge Chirurgin. Doch ihr fehlt leider jedes Mitgefühl für ihre Patienten. Ihre Zukunft sieht sie an der Seite ihres reichen Freundes in einer Luxusklinik für die Reichen und Schönen. Doch auf dem Weg zu diesem neuen Super-Job bleibt Lisa im 300-Seelen-Dorf "Normal" hängen. Sie ist gezwungen, sich für ein paar Tage auf das Leben und die Leute in diesem Dorf einzulassen und auf ihren gewohnten Luxus und moderne Kommunikationsmittel zu verzichten. Was Lisa in Normal über sich selbst, das Leben und Gott erfährt, verändert sie von Grund auf ...