Hea Woo: In der Hölle des Arbeitslagers

Nach einer gescheiterten Flucht wird Hea Woo von China an Nordkorea ausgeliefert. Dort wird sie im Gefängnis gefoltert und dann in ein Arbeitslager deportiert. Doch mit Gottes Hilfe gelingt es ihr, selbst in dieser unfassbaren Finsternis ihren Glauben an Jesus zu bezeugen.