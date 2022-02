Staffel 2 Folge 20 25 Minuten

Konzerte mit bekannten christlichen Musikern und Newcomern. Heute ist Meredith Andrews zu Gast. Die Contemporary-Christian-Music-Sängerin und -Songwriterin fing bereits mit sechs Jahren zu singen an. Im Laufe der Jahre brachten ihr ihre berührenden Worship-Songs sogar zwei Dove Awards ein. Bei diesem Auftritt auf der Studio B-Bühne singt sie unter anderem die Stücke "The New Song We Sing" und "You Invite Me In".