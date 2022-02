Staffel 2 Folge 25 25 Minuten

"Live from Studio B" präsentiert Konzerte bekannter christlicher Musiker. Aber auch Newcomer bekommen hier die Plattform, mit ihrer christlichen Musik zu begeistern. Heute sind Rush of Fools aus Alabama (USA) zu Gast. Die christliche Rockgruppe um Frontmann Wes Willis spielt bei ihrem Auftritt auf der Studio B-Bühne unter anderem ihren Song "When Our Hearts sing".