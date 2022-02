Staffel 2 Folge 27 25 Minuten

Konzerte mit bekannten christlichen Musikern und Newcomern. Heute gibt es ein Wiedersehen mit Caleb Rowden. Bevor er 2012 erfolgreich in die Lokalpolitik Missouris (USA) wechselte, war er von 2006 an als christlicher Singer-Songwriter aktiv. In diesem frühen Auftritt auf der Studio B-Bühne singt er unter anderem seinen Song "Happy Day".