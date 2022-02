Staffel 2 Folge 28 25 Minuten

"Live from Studio B" präsentiert Konzerte bekannter christlicher Musiker. Aber auch Newcomer bekommen hier die Plattform, mit ihrer christlichen Musik zu begeistern. Heute sind 33 Miles aus Franklin, Tennessee (USA) zu Gast. Die christliche Popband um Frontmann Jason Barton spielt unter anderem ihren Song "What Could Be Better".