Staffel 2 Folge 32 25 Minuten

Konzerte mit bekannten christlichen Musikern und Newcomern. Heute sind Building 429 zu Gast. Der Name der christlichen Rockband geht auf Epheser 4,29 zurück: "Redet nicht schlecht voneinander, sondern habt ein gutes Wort für jeden, der es braucht. Was ihr sagt, soll hilfreich und ermutigend sein, eine Wohltat für alle." Gegründet wurde die Combo 2000 in Fayetteville in North Carolina (USA) von Scotty Beshears und Jason Roy. Auf der Studio B-Bühne präsentieren Building 429 in der Besetzung Jason Roy (Gesang/Gitarre), Scotty Beshears (Bass), Michael Anderson (Schlagzeug) und Paul Bowden (Gitarre) unter anderem den Song "Glory Defined".