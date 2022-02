Staffel 2 Folge 36 25 Minuten

"Live from Studio B" präsentiert Konzerte von bekannten christlichen Musikern und Newcomern. Aufgenommen in South Bend in Indiana, USA, spielen die Gruppen hier vor einem kleinen Studiopublikum ihre Songs. Heute singt die texanische Sängerin und Songwriterin Christa Wells ihre gefühlvollen Stücke auf der Studio B-Bühne.