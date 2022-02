Folge 67 25 Minuten

Mose ist als Kind israelitischer Eltern während der Gefangenschaft in Ägypten geboren. Er wurde von Gott erwählt, um das Volk aus dieser Gefangenschaft zu führen, nachdem er in dem Palast des Pharao aufgewachsen war. Wie das kam und was dann passierte, darüber sprechen Ruth Lapide und Henning Röhl.