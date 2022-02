Professor Fritz

Folge 44 13 Minuten

Die Klasse arbeitet an unterschiedlichen Wissenschaftsprojekten, die am offenen Abend ihren Eltern vorgeführt werden sollen. Besonders Fritz, das Genie der Klasse, hat sich viel vorgenommen. Er will mit einem Luftballon einen Raketenstart nachstellen. Aber das Experiment läuft zunächst nicht so, wie er es sich vorgestellt hatte, und Fritz verliert den Mut. Doch dann bringt ihn Timmy auf eine Idee.