Spirit - Christliche Impulse: Zur Liebe berufen – Wesen und Auftrag der christlichen Ehe

Folge 302 26 Minuten

In ihren Liebesbeziehungen suchen viele Menschen Glück und Erfüllung. Im schlichten Alltag von Partnerschaft und Ehe bleiben Enttäuschungen aber nicht aus. Viele scheitern gar in der Ehe. Worauf es in der Ehe ankommt und wie dort trotz aller Schwierigkeiten das Glück gefunden werden kann, erläutert DDDr. Peter Egger. Er ist Dozent an der Philosophisch-Theologischen Hochschule im Stift Heiligenkreuz bei Wien. Moderation: Berthold Pelster