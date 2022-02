Folge 148 40 Minuten

Der Brief des Paulus an die Epheser ist ein Buch des Neuen Testaments. Seit dem Mittelalter wird er in sechs Kapitel unterteilt. In der heutigen Folge der 6-teiligen Reihe spricht Dr. Joachim Cochlovius über die Aufforderung in der Liebe zu leben.