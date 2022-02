First we listen - Den Stummen eine Stimme geben

18 Minuten

Das Schweizer Hilfswerk "Diaconia Internationale Hilfe" ist seit 1981 in diversen Ländern im Einsatz. Besonders in Armenien und Rumänien setzt sich das Hilfswerk, unter dem Leitsatz "Hilfe zur Selbsthilfe", vor allem für Kinder und deren Bildung ein. Dieser Film gibt einen Eindruck von den Einsätzen in den beiden Ländern.