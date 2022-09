Esther aus Nigeria: Zuversicht in der Not

Folge 12 24 Minuten

Während des Gottesdienstes hört man draußen Schüsse. Ist es schon wieder die islamistische Terrorgruppe Boko Haram? In Panik laufen alle nach Hause, um nach ihren Familien zu sehen. Kurz darauf wird Esthers Ehemann ermordet, sie bleibt mit ihren sechs Kindern zurück. Wer wird ihr nun helfen? Doch sie erlebt: Gott ist da, selbst in der tiefsten Not.