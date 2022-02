Staffel 2 Folge 56 28 Minuten

Organistin Diane Bish und ihre Gäste spielen ihre Lieblingskirchenlieder in unterschiedlichen Kirchen weltweit. Die Kathedralen von Berlin und New Orleans sind ebenso dabei wie das Kloster Muri in der Schweiz. Die interpretierten Lieder sind unter anderem "Panis Angelicus" gemeinsam mit Judy Priest (Violine) und Rachel Priest O'Hara (Sopran) und "Amazing Grace" mit der St. Andrews Bagpipe Band (Dudelsack).