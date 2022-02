Lieblingskirchenlieder aus der Schweiz

Staffel 2 Folge 57 25 Minuten

Organistin Diane Bish musiziert in der Kapelle L'Abris in Huémoz und der Stadtkirche von Ollon. Begleitet wird sie von Susann McDonald (Harfe) und C. Franck (Oboe). Sie spielen unter anderem diese Lieder: 'Great Is Thy Faithfulness', 'Ein feste Burg ist unser Gott', 'O Lord Most Holy'.