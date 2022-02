Afrika liegt mitten in Österreich. Warum in Graz Flüchtlinge ein besonderes Zuhause finden

Folge 12 11 Minuten

Mitten in Graz steht das Afrikahaus der Comboni Missionare. Hier finden Flüchtlinge und Asylbewerber aus afrikanischen Ländern eine erste neue Heimat in Europa. Die Missionare, die einst im 19. Jahrhundert auszogen, um den Afrikanern die frohe Botschaft zu bringen, haben längst erkannt, dass Afrika heute schon mitten in Europa liegt. Gemeinsam mit ehrenamtlichen Helfern bemühen sie sich um Unterstützung und Integration der Geflüchteten.