Business und Barmherzigkeit

Folge 14 8 Minuten

Die Barmherzigen Schwestern vom Hl. Vinzenz von Paul in München wirken seit ihrer Gründung in unterschiedlichsten karitativen Bereichen. Trotzdem wird der Orden vielfach nur mit seinem Wirtschaftsbetrieb in Verbindung gebracht. Wie erfolgreiches Wirtschaften in den Dienst der Nächstenliebe gestellt wird, zeigt dieser Beitrag.