Ledig, jung sucht - Per Mausklick ins Glück

1 Stunde 35 Minuten

Super Job, wunderschöne Wohnung, coole Klamotten, tolle Freunde. Gwyneth Hayden (Lacey Chabert) hat eigentlich alles. Das Einzige, was ihr noch fehlt, ist der richtige Mann. Nachdem mehrere Datingversuche gescheitert sind, meldet sie sich bei einer christlichen Datingwebsite an. Und das, obwohl sie mit dem Glauben selbst wenig anfangen kann. Der Beginn einer Reise, die ihr Leben in mehr als einer Hinsicht auf den Kopf stellen wird.