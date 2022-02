Cursillo - Wenn der Glaube das Herz berührt

Folge 25 29 Minuten

Eine offene, lebendige Kirche, eine Kirche nah bei den Menschen und ein Glaube, der direkt das Herz berührt. Das ist das Anliegen des "Cursillo", was auf Spanisch der "kleine Kurs" bedeutet. 'grenzenlos' begleitet 15 Frauen und Männer, die sich für vier Tage Zeit genommen haben, um die ganz besondere Erfahrung des "Cursillo" zu machen. Wie schreibt man einen Brief an Gott? Eine Erfahrung, die den Glauben verändern kann.