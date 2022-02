In der Not zu Jesus

Folge 367 26 Minuten

Die Wahrscheinlichkeit an einer sogenannten bipolaren Störung zu erkranken liegt bei 1 bis 2 Prozent. Diese Menschen - früher nannte man sie manisch depressiv - leiden an einem extremen Auf und Ab ihrer Seele. Viele werden alkohol- und drogenabhängig, manche nehmen sich das Leben. Brandy Allison erzählt ihre Geschichte. Außerdem: Der tätliche Angriff eines Mitschülers auf dem Schulhof erschüttert Daniela so massiv, dass sie fortan nicht mehr angstfrei leben kann. Die Furcht beißt sich in ihrer Seele fest.