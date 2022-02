Gast: Dr. Constantin von Brandenstein-Zeppelin

Folge 48 25 Minuten

Dr. Constantin von Brandenstein-Zeppelin kann auf eine berühmte Ahnenreihe blicken: Zu ihr gehören der Luftschiffbauer Graf von Zeppelin und ein wichtiger Japanforscher. Von Brandenstein-Zeppelin ist waschechter Burgbesitzer im Main-Kinzig-Kreis und seit mehr als 25 Jahren arbeitet er in leitenden Funktionen beim Malteser Hilfsdienst, ist unter anderem Präsident des bundesweit agierenden Verbandes. In dieser Funktion führen ihn auch immer wieder Reisen in Krisengebiete, wie 2015 in das von Erdbeben getroffene Nepal.