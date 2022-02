1 Stunde 5 Minuten

"Talita Kumi", also übersetzt "Mädchen, steh auf", so spricht Jesus in Markus 5. Mit diesen Worten erweckt er ein Mädchen wieder zum Leben. Und weil in Ecuador viele junge Mädchen in Armut und prekären Umständen leben, hat sich eine Hilfseinrichtung für Mädchen diesen Ausspruch Jesu als ihren Namen gegeben. Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums von "Talita Kumi" reist eine Gruppe aus Deutschland um Filmemacher Daniel Vollmer nach Quito in Ecuador. Sie wollen mehr über die Arbeit der Einrichtung erfahren. Hierbei lernen sie Mädchen kennen, denen das Schicksal übel mitgespielt hat. In der "Talita Kumi" können sie wieder Hoffnung schöpfen.