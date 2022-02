Staffel 3 Folge 44 25 Minuten

Nate Huss schreibt ehrliche Lieder über sein Leben. Der Pop-Rocker wurde als Säugling adoptiert. Seine Gefühle gegenüber seiner leiblichen Mutter hat er in dem Lied 'Your Own' festgehalten. Außerdem singt er mit seiner Band unter anderem seine Lieder "Spotlight" und "You Still Know My Name".