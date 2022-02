Staffel 3 Folge 50 25 Minuten

Die junge Singer-Songwriterin Emily Laudeman schreibt Lieder über ihre Beziehung zu Gott. So möchte sie sich und andere an die Freude und den Frieden, die Gott schenkt, erinnern. Unter anderem singt sie auf der Studio B-Bühne diese Songs: "Just Like A Wildfire","Keep You First", "God Must Like The Color Green" und "Love By You".