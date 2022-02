Staffel 3 Folge 52 25 Minuten

Die Pop-Rock-Band Press Play gehört zu dem christlichen Dream Center Los Angeles. Genau wie das Center wollen sie Menschen helfen, die Schönheit im eigenen Leben zu entdecken. Auf der Studio B-Bühne spielen sie unter anderem Songs wie 'Give My Love', 'Life is Beautiful', 'Sound of Love' und 'Unashamed'.