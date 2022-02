Staffel 3 Folge 53 25 Minuten

Joy Lippard spielt ein Akustik-Set und erzählt von der Inspiration hinter ihren Liedern. Das Leben vergleicht sie mit einer Parade: "Man sieht immer nur, was direkt vor einem ist." Auf der Studio B-Bühne spielt sie unter anderem diese Lieder: 'Hey There Stranger', 'I Will Write You Letters' und 'Stronger'.