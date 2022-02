Staffel 3 Folge 54 24 Minuten

Sarah Reeves stellt mit ihrem Auftritt dar, was für sie Lobpreis ausmacht: die Gemeinschaft von Christen, Lobpreis als Lebensstil und nicht als Hobby. Dabei sind ihre großen Vorbilder die lobpreisenden Gefangenen Paulus und Silas. Auf der Studio B-Bühne spielt sie unter anderem Songs wie 'Awaken', 'Let Us Rise' und 'Fresh Anointing".