Das Verhältnis von Liebe und Wahrheit (1/3)

Staffel 4 Folge 48 25 Minuten

"Wer nicht in der rechten Weise liebt, bleibt dem Tod." So beginnt der Passauer Bischof Stefan Oster auf der MEHR Konferenz 2016 seinen Vortrag mit dem Titel "Das Verhältnis von Liebe und Wahrheit". Unter den Christen gibt es ein unterschiedliches Wahrheitsverständnis. Eine Versöhnung kann laut Stefan Oster nur in der von Jesus Christus geschenkten Liebe geschehen.