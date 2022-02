Gottes Gegenwart: Anbetung

Staffel 4 Folge 52 25 Minuten

Die Gegenwart Gottes ändert alles. Sie ist das Paradigma, unter dem wir alles verstehen, so Pete Greig in seinem Vortrag auf der MEHR Konferenz 2016. Als Pionier der Gebetsbewegung 24/7 spricht er über seine Erlebnisse im Gebet und in der Gegenwart Gottes. Am Beispiel von Mose zeigt er, was es heißt, Gott an die erste Stelle zu setzen.