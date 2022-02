Eine musikalische Reise durch Europa

Staffel 3 Folge 62 28 Minuten

Trotz Eiseskälte ist Diane Bish in der Kapelle des Minoritenklosters in Cesky Krumlov. Das Musikstück "Noel" spielt sie auf der Orgel aus dem 16. Jahrhundert. Entlang der Moldau erkundet sie in der Tschechischen Republik auch die Stadt Prag. Bish reist sogar bis nach Österreich in malerische Ortschaften wie St. Florian, Mondsee und Seefeld.